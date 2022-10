Energiesparend kühlen: Innovationen auf der "Chillventa 2022"

Mehr Speicher durch innovative "Kühlakkus"

Eine Firma aus Baden-Württemberg hingegen will für eine effizientere Wärme- und Kältespeicherung sorgen. Die KraftBoxx GmbH aus Aulendorf hat zucchiniförmige Kunststoff-Behälter entwickelt. In ihnen befinden sich ungiftige Salzhydrate. Je nach Flüssigkeitszusammensetzung taut der Inhalt der "HeatStixx" bei unterschiedlichen Temperaturen. So könne zum Beispiel die Leistung einer Kraft-Wärme-Pumpe deutlich erhöht werden, erklärt Geschäftsführer Klaus Rauch: "Wenn ich zum Beispiel eine Photovoltaikanlage habe, kann ich mit einer Wärmepumpe am Tag Energie einlagern und sie abends zum Heizen nutzen", so Rauch. "Die HeatStixx kommen in den Heizungsspeicher und vergrößern so die Speicherkapazität. Aus 1.000 Liter Speicher kann ich mit den HeatStixx zum Beispiel 3.000 Liter Kapazität machen." Dank des Produkts habe man also auf kleinem Raum mehr Energie zur Verfügung, erläutert der Unternehmer. Das Produkt sei auch für Privathaushalte geeignet.

Riesiges Energiesparpotential in der Kältetechnik

Das Energiesparpotential in der Branche ist riesig, sagt der Deutsche Kälte- und Klimatechnische Verein. Vorstandsmitglied Rainer M. Jakobs schätzt, dass etwa 15 Prozent des Energiebedarfs in Deutschland für den Kälte-Klimabereich eingesetzt wird. "Deshalb ist es für die Branche schon fast eine Selbstverständlichkeit, sich mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen", so Jakob.

Umdenken bei Herstellern

Das ist aber noch nicht lange so. Früher hätten die Energiekosten nicht im Vordergrund gestanden, sondern die besonders zuverlässige Kühlung, zum Beispiel von Lebensmitteln, berichtet Jakob. Nun aber gebe es ein klares Umdenken. Durch Wärmepumpen im Haushaltsbereich könnten beispielsweise in Deutschland etwa 20 bis 25 Prozent der deutschen Kohlendioxid-Emissionen eingespart werden, sagt der Experte. Auch durch Fernwärme aus der Industrie könne viel Energie gespart werden.

Messe endet am Donnerstag

Die "Chillventa 2022" läuft noch bis Donnerstag (13.11). Die Fachmesse für Kältetechnik richtet sich in erster Linie an Experten und Handwerker.