Börse: Softwareprobleme behindern weiter die Luftfahrt

Nach Auskunft der Deutschen Flugsicherung (DFS) dauern die Störungen in der Flugsicherungszentrale in Langen bei Frankfurt an. Wie in den vergangenen Tagen müsse die Kapazität aus Sicherheitsgründen bis auf weiteres um 25 Prozent eingeschränkt werden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag soll nun eine alternative Software in Betrieb genommen werden. Die Aktien der Lufthansa gehören mit zu den größeren Verlierern im DAX mit einem Minus von 0,9 Prozent.

DAX bleibt leicht im Minus

Mit ganz oben stehen die Aktien von Bayer, die nach einem negativen Analystenkommentar 1,7 Prozent einbüßen. Der DAX kann sich knapp behaupten bei 11.347, das ist ein kleines Minus von 0,2 Prozent. Die überraschende Aufhellung in den deutschen Chefetagen hat die Stimmung an den Börsen zum Wochenauftakt nur etwas heben können. Der Euro steht bei 1,13 07 Dollar.