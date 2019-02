DAX mit 3 Prozent Monats-Gewinn

Es war eine zähe Angelegenheit, aber am Ende eines eher lustlosen Handelstages hat der DAX mit Gewinnen geschlossen. Er ging 0,3 Prozent fester bei 11.516 Punkten aus dem Handel. Auf Monatssicht konnte das wichtigste deutsche Börsenbarometer rund 3 Prozent zulegen. Es war damit der zweite Monat in Folge mit einem Plus. Anleger warten nach wie vor auf das Ergebnis der Verhandlungen zwischen den USA und China in ihrem Handelsstreit. Entsprechende Hoffnungen hatten dem Markt in dieser Woche viel Rückenwind gegeben. Allerdings sorgte das ergebnislose Treffen von Donald Trump mit Nordkoreas Führung für eine gewisse Ernüchterung.

Zalando im Höhenflug

Für Aufsehen sorgte heute ein Nebenwert: Der Aktienkurs von Zalando sprang um knapp 24 Prozent nach oben. Der Online-Modehändler hatte im Weihnachtsquartal überraschend gut abgeschnitten. Die Wall Street zeigt sich kaum verändert. Dow Jones und Nasdaq treten auf der Stelle. Und der Euro notiert ebenfalls wenig verändert bei 1,1375 Dollar.