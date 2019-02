Nach der Aufwärts-Serie der vergangenen Tage hat sich die Stimmung am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte eingetrübt. Am Mittag fällt der DAX um 0,6 Prozent zurück auf 11.468 Punkte.

Händler begründeten das Minus unter anderem mit schwachen Konjunkturdaten. So sinkt die Stimmung in der Wirtschaft der Euro-Zone weiter. Das entsprechende Barometer fiel im Februar den achten Monat in Folge und zudem auf den tiefsten Stand seit November 2016, wie die EU-Kommission mitteilte.

Bei den Verbrauchern, Dienstleistern und Einzelhändlern ging es leicht bergauf, während es in der Industrie und am Bau jeweils Rückgange gab. Besonders schwach fielen die Daten aus Italien aus.

Beiersdorf-Aktie mit Kursrutsch

Größter Verlierer im DAX ist die Aktie von Beiersdorf, die sich um fast zehn Prozent verbilligt. Der Hamburger Konsumgüter-Konzern erwartet in diesem Jahr eine rückläufige Rendite. Zulegen können dagegen die Aktien von Bayer mit einem Plus von 4,7 Prozent. Und der Euro notiert bei 1,1395 Dollar.