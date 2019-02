DAX startet kaum verändert

Die Anleger warten auf neue Impulse. Schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA bremsen die Stimmung derzeit, und von den Handelsgesprächen zwischen China und den USA kommt auch nichts substanziell Neues. Im DAX setzen die Aktien von Wirecard ihre Berg- und Talfahrt fort. Heute Früh können sie mal wieder zulegen, um rund zwei Prozent.

Wirecard weiter im Fokus

Marktteilnehmern zufolge liegt es an einem Interview, das der Vorstandschef des Zahlungsdienstleisters Markus Braun der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gegeben hat und in dem er sich zuversichtlich zeigt, dass sich der Aktienkurs von den jüngsten Kursturbulenzen erholen wird. Seinen Worten nach gibt es keine fundamentalen Gründe für die jüngsten Kursturbulenzen. Eine Gewinnwarnung oder eine Anpassung der Jahresziele müssten die Anleger nicht befürchten. Es laufe weiterhin sehr stark, so Braun. Das soll die Anleger beruhigen und scheint zu wirken. Der Euro steht bei 1,13 45 Dollar.