Börsen-Ticker: Setzt sich die DAX-Rallye im April fort?

06.00 Uhr - Börsen in Asien und USA: Gemischter Start in den April

An den Börsen in Asien und den USA wurde nach dem Osterwochenende bereits am Montag wieder gehandelt. An der Wall Street schloss der Dow Jones 0,7 Prozent leichter, der Nasdaq notierte wenig verändert. Die Aktienmärkte in China hatten am gestrigen Montag noch einen starken Auftakt hingelegt: Positive Konjunkturdaten bescherten ihnen den stärksten Tagesgewinn seit einem Monat. Heute treten die Börsen in Shenzhen und Shanghai dagegen auf der Stelle, lediglich der Hang Seng gewinnt fast 2,5 Prozent dazu. Auch der japanische Nikkei zeigt sich wenig bewegt.

Dienstag, 2. April 2024