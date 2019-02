Börsen ohne rechten Schwung

Allen internationalen Börsen ging zur Wochenmitte die Luft etwas aus. Es kam zu Gewinnmitnahmen, die sich aber in Grenzen halten. Das bedeutet: Die gute Stimmung dauert an. Wichtig wäre es, dass zum Quartalsende die USA und China ihren Handelskonflikt beilegen. US-Finanzminister Mnuchin reist kommende Woche an der Spitze einer hochrangigen Delegation zu Verhandlungen nach Peking. Der Dow Jones schloss wenige Punkte tiefer bei 25 389. Gesucht war die Aktie von General Motors, nachdem der Autobauer im Schlussquartal 2018 völlig überraschend einen Gewinn in Milliardenhöhe erzielen konnte.

Daimler kürzt Dividende

Daimler verdiente im vergangenen Jahr 7,6 Milliarden Euro. Immer noch eine ordentliche Summe, aber im Vergleich zum Vorjahr eben 29 Prozent weniger. Deshalb wird die Dividende gekürzt. Die Aktie verlor 1,8 Prozent. Der DAX gab 0,4 Prozent nach. Der Euro kostete am Abend 1, 13 70 Dollar.