Zur Wochenmitte wird es spannend. Dann beginnen in Washington auf höchster Ebene Gespräche zwischen Handelsdelegationen aus den USA und China. Die Streitigkeiten zwischen den beiden führenden Wirtschaftsnationen halten die Finanzmärkte ja schon seit geraumer Zeit in Atem. Zuletzt hatten die USA die Gangart verschärft. So wollen Behörden in den Vereinigten Staaten den chinesischen Konzern Huawei juristisch belangen. Umgekehrt hat Peking seinen Bestand an US-Staatsanleihen verringert.

Wall Street ohne Richtung

In diesem Umfeld zeigte sich die Wall Street uneinheitlich. Der Dow Jones ging mit einem kleinen Plus aus dem Handel. Auf der anderen Seite fiel die Nasdaq um knapp 1 Prozent zurück. Unter Druck standen die Aktien von Harley Davidson. Nach schwachen Quartalszahlen rutschte der Kurs des Motorrad-Herstellers um 5 Prozent ab. Auch hierzulande zeigten sich die Börsen ohne klaren Trend. Der DAX schloss kaum verändert bei 11.219 Punkten. Und der Euro notierte bei 1,1435 Dollar.