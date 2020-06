Börsen: Bullen und Bären kämpfen

Am deutschen Aktienmarkt geht es nervös hin und her. Einige Anleger fürchten eine zweite Corona-Welle und das die Wirtschaft wieder runtergefahren wird. Erst vorgestern hatte die amerikanische Notenbank sich kritisch zur Konjunktur geäußert. Daraufhin war es gestern mit den Kursen deutlich nach unten gegangen. Der Dow Jones hatte fast 2.000 Punkte verloren. Während am deutschen Aktienmarkt nach einem schwachen Start einige Investoren wieder zugreifen. Der Dax steigt um mehr als 1 Prozent auf 12.139 Punkte.

Volkswagen zu Verkäufen im Mai

Größte Gewinner sind die Lufthansa, die Deutsche Bank und Bayer. Gefragt sind auch die Papiere der Autobauer. Aktien von BMW, Daimler und Volkswagen verteuern sich durchschnittlich um 3 Prozent. Volkswagen hat zwar wegen der Corona-Krise weltweit deutlich weniger Fahrzeuge verkauft, allerdings war der Rückgang im Mai weniger stark als im Vormonat. In China hat der Absatz sogar zugelegt und sich schneller als erwartet erholt. Der Euro bewegt sich bei 1,13 21 Dollar.