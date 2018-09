Börse: Wirtschaftswissenschaftler warnen

Die bisherigen US-Zölle hätten bisher nur geringe Auswirkungen gehabt. Eine Eskalation des Handelskonflikts dürfte in Deutschland und in Europa aber eine schwere Rezession auslösen, schreiben die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem Gutachten, das heute in Berlin vorgestellt wird. Sie haben unter anderem ihre Prognosen gesenkt, sie rechnen für dieses Jahr mit einem Wirtschaftswachstum in Deutschland von 1,7 Prozent und für 2019 mit einem Plus von 1,9 Prozent.

Zinsschritt in den USA belastet

Auch die Anleger an den Börsen sind wieder vorsichtiger geworden, nach der gestrigen Erhöhung des Leitzinses in den USA. Der Dow Jones schloss 0,4 Prozent leichter, in Tokio verliert der Nikkei heute früh 0,6 Prozent und der Euro gibt gerade etwas nach auf 17 25 Dollar.