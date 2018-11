Börse: Verlustreiche Woche an den Börsen

Es war erneut eine verlustreiche Woche an den Börsen: Der Haushaltsstreit zwischen Italien und Brüssel belastete die Märkte, weil im Moment überhaupt kein Kompromiss in Sicht ist. Im Gegenteil: Die Fronten sind verhärtet, der Umgangston ist rau. Zweites großes Thema ist der Brexit, der ja am kommenden Sonntag auf einem EU-Gipfel beschlossen werden soll. Auch hier sind noch lange nicht alle Fragen und Probleme gelöst.

DAX minus 2 Prozent

In diesem Umfeld verlor der DAX über die Woche gesehen rund 2 Prozent, auch wenn er am letzten Tag noch einmal 54 auf 11 193 Punkte zulegen konnte. Lufthansa verteuerten sich nach den deutlichen Rückgängen der letzten Wochen um fast 3 Prozent und stiegen wieder auf Kurse über 20 Euro. In New York wird verkürzt gehandelt. Der Dow Jones verliert 0,7 Prozent auf 24 302. Der Euro kostet 1,13 30 Dollar.