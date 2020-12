Börse: US-Tech-Werte auf Rekordkurs, Standardwerte schwächer

Die hohen Corona-Infektionszahlen in Europa und auch in den USA lassen die Anleger vorsichtig werden. Meldungen über erfolgreiche Impfstoffe hatten die Kurse im November nach oben schießen lassen. Doch nun wird klar, dass die Beschränkungen für die Menschen und damit für die Wirtschaft erstmal noch vielerorts verschärft werden. Immerhin wird die Digitalisierung durch die Corona-Pandemie beschleunigt. Das hat den Technologiewerten an der Nasdaq zu neuen Rekordkursen verholfen. Der Nasdaq-Composite kletterte um ein halbes Prozent. Dagegen blieb der Dow Jones ein halbes Prozent im Minus stehen.

Apple bei Prozessoren bald vor Intel?

Die Aktien von Intel verbilligten sich um 3,5 Prozent. Einem Medienbericht zufolge könnte Apple im kommenden Jahr neue Prozessoren auf den Markt bringen, die schneller als die Spitzenmodelle von Intel seien. Die deutschen Standardwerte sind unterm Strich mit kleinen Verlusten in die Woche gestartet. Der DAX gab 0,2 Prozent nach auf 13.271 Punkte. Der Euro notiert am Abend bei 1,2115 Dollar.