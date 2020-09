Börse: US-Notenbank und US-Politik verunsichern

Zum einen verunsichert die amerikanische Notenbank. Die hat nochmal staatliche Konjunkturhilfen gefordert. Doch Börsenhändlern zufolge ist eine baldige Einigung der Demokraten und Republikaner nicht in Sicht. Vielmehr sinkt so langsam die Hoffnung, das noch vor der US Präsidentschaftswahl ein größeres Konjunkturpaket verabschiedet wird.

Coronalage bleibt angespannt

Dazu kommt die angespannte Corona Lage in Europa. Wegen der Corona-Pandemie hat Deutschland weitere Reisewarnungen für europäische Regionen verhängt. Das bremst Aktien des Flugzeugbauers Airbus, des Münchner Triebwerkherstellers MTU Aero Engines oder der Lufthansa.

Der deutsche Aktienindex Dax notiert kaum verändert bei 12648 Punkten.

Aktien des bayerischen Wohnmobilbauers Knaus Tabbert bleiben nach dem gestrigen Börsengang weiter deutlich unter dem Ausgabepreis.

Der Euro notiert bei einem Dollar 16 43.