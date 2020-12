Börse: US-Notenbank Chef mahnt vor US-Kongress

US-Notenbank Chef Jerome Powell hat außerdem aktuell vor einem US Kongressausschuss den Anstieg der Corona-Zahlen in den USA und im Ausland besorgniserregend genannt. Erst Mitte des nächsten Jahres sei mit Blick auf die Konjunkturentwicklung mit "Licht am Ende des Tunnels" zu rechnen.

Hilft die US-Politik der Wirtschaft?

Powell zufolge stehen viele kleinere Unternehmen in der Corona-Krise unter Druck und müssten kämpfen, um den Winter zu überstehen. Notenbankchef Powell würde es deswegen für gut halten, wenn sich der US-Kongress zu Hilfen durchringen könnte.

An den Börsen ist es heute auf hohem Niveau ruhig zugegangen. An der Wall Street hat der Dow Jones ein viertel Prozent zugelegt. Der Dax hat 0,5 Prozent verloren auf 13313 Punkte. Der Euro klettert auf einen Dollar 21 02.