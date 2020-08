Börse: US-Notenbank ändert die Strategie

Es sind außergewöhnliche Zeiten. Da ändert nun die amerikanische Notenbank ihre Strategie. Auf einer virtuellen Notenbanker Konferenz hat US Notenbankchef Jerome Powell verkündet das in Zukunft ein stärkerer Fokus auf dem Arbeitsmarkt liegt. Das soll vor allem Familien mit niedrigeren Einkommen zugutekommen. Außerdem gibt sich die US Notenbank mehr Spielraum beim Inflationsziel. Damit werden wohl die Zinsen noch einige Zeit sehr niedrig bleiben.

Verunsichert die US-Notenbank?

Allerdings bedeutet das neue Inflationsziel ohne klare Formel Spielraum bei der Interpretation. Das könnte Händlern zufolge die Märkte ärgern. Das könnte weniger Transparenz und mehr Unsicherheit bedeuten. So ging es nach der Rede des US Notenbankchefs am Währungsmarkt auf und ab. Nun steht der Euro bei einem Dollar 18 18.

Der Dow Jones hat 0,5 Prozent zugelegt, die Technologiebörse Nasdaq etwas nachgegeben.

Der Dax hat etwas mehr als 0,5 Prozent eingebüßt auf 13096 Punkte.