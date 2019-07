16.07.2019, 22:27 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: US-Börsen im Minus, DAX im Plus

Allzu weit wollten sich die Anleger nicht aus dem Fenster lehnen. Immerhin überwogen hierzulande bei den Standardwerten die Pluszeichen. An den Aktienmärkten in New York ging es dagegen leicht abwärts.