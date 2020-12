Börse: US-Börsen: erst Rekordhochs, dann Gewinnmitnahmen

Die Anleger zeigten sich optimistisch, dass sich die zerstrittenen Parteien in Washington nun bald auf weitere Hilfsgelder einigen werden. Die Regierung von Präsident Donald Trump hatte ein neues Konjunkturpaket in Höhe von über 900 Milliarden Dollar vorgeschlagen. Dann wirkte auch noch nach, dass der Pharmakonzern Johnson & Johnson sich auf gutem Weg sieht zu einem weiteren Corona-Impfstoff.

Nasdaq knickt ein

Doch die neuen Allzeithochs von Dow Jones, S&P500 und Nasdaq Composite nutzten die Börsianer dann, um mal Gewinne mitzunehmen. So gab der Dow Jones rund ein halbes Prozent nach. Der Nasdaq landete sogar knapp 2 Prozent im Minus. Den Stimmungswandel in New York haben die Anleger in Deutschland nur noch teilweise miterlebt. Der DAX blieb ein halbes Prozent höher stehen bei 13.340 Punkten. Der Euro notiert am Abend bei 1,2080 Dollar.