Börse: Trump verunsichert US-Börsen

Im Handelskonflikt mit China befinden sich die USA mal wieder auf einem Zick-Zack-Kurs – ausgelöst von Donald Trump. Erst in dieser Woche machte er per Twitter Hoffnung auf eine baldige Lösung des Konflikts, der sich zu einer schweren Bürde für die Weltwirtschaft und die Weltbösen entwickelt. Noch auf dem G20-Gipfel in diesem Monat sollte es so weit sein. Jetzt wurde bekannt, dass im Weißen Haus keine Vorbereitungen getroffen wurden und dass es keinerlei Entwürfe und Vorstellungen für ein mögliches Abkommen gebe. Prompt gaben die Kurse nach: Der Dow Jones verlor 109 auf 25 271 Punkte, der NASDAQ schloss 1,1 Prozent tiefer.

Apple unter massivem Druck

Erschwerend kam hinzu, dass der iPhone-Hersteller Apple die Börsianer mit Produktionsproblemen kurz vor dem Weihnachtsgeschäft schockte. Die Aktie verbilligte sich um 6,6 Prozent. Der DAX erholte sich diese Woche um 4 Prozent und schloss bei freundlichen 11 519 Punkten. Der Euro kostet 1, 13 90 Dollar.