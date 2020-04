Börse: Trump läßt Gold fallen, Dax steigt

Der Goldpreis fällt. Der Dax steigt. Das liegt an US-Präsident Donald Trump. Trump will die Wirtschaft schrittweise wieder öffnen. Mit neuen Richtlinien soll es in drei Phasen auf einen Weg zu einer neuen Normalität gehen. Die Richtlinien beinhalten zwar keinen genauen Zeitplan. Dennoch keimt an den Finanzmärkten Hoffnung auf. Deswegen ist Gold im Moment etwas weniger gesucht. Der Goldpreis fällt auf 1.703 Dollar. Während andererseits der japanische Aktienindex Nikkei mehr als 3 Prozent zugelegt hat. Auch andere Indizes in Asien sind im Plus. Der deutsche Aktienindex Dax steigt um rund 3 Prozent auf 10.623 Punkte.

Gewinner Autobauer

Aktien der deutschen Autobauer notieren durchschnittlich mehr als 3 Prozent höher, auch wenn der Automarkt in der Europäischen Union wegen der Corona-Krise um mehr als die Hälfte geschrumpft ist. Im März sind mit rund 567.000 Fahrzeugen 55 Prozent weniger Neuwagen auf die Straßen gekommen als vor einem Jahr, wie der Herstellerverband ACEA mitgeteilt hat.

Der Euro bewegt sich bei einem Dollar 08 46.