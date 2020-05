Börse: Trump belastet Dow Jones

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben Hinweise darauf, dass die Corona-Pandemie ihren Ursprung in einem chinesischen Forschungslabor genommen haben könnte. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet außerdem, dass Trump erwäge, einem Pensionsfonds der Regierung Investitionen in chinesische Aktien zu verbieten. Von Börsenhändlern heißt es, angesichts von 30 Millionen Arbeitslosen in den USA infolge der Corona-Krise versuche der US-Präsident, China für die Pandemie verantwortlich zu machen. Nun drohe womöglich ein neuer Handelsstreit zwischen den beiden Ländern. So hat der Dow Jones 2,5 Prozent verloren.

Amazon Aktie unter Druck

Der weltgrößte Internethändler Amazon will wegen der Coronakrise vier Milliarden Dollar ausgeben, um Produkte schnell zu den Kunden zu bringen und um Mitarbeiter ausreichend zu schützen. Dadurch könnte Amazon im laufenden Quartal in die roten Zahlen rutschen. Für die Aktie ging es um 7,5 Prozent nach unten.

