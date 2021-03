Börse: Tokio folgt der Wall Street

Der Nikkei in Tokio steigt um 0,5 Prozent, der Hang Seng in Hongkong gewinnt 0,7 Prozent. In den USA erreichte der Dow Jones gestern Abend ein neues Rekordhoch. Mittlerweile ist das Leitbarometer nicht mehr weit von der 33.000 Punkte Marke entfernt, gestern Abend kam er um 0,5 Prozent voran und schloss bei 32.953.

Dow Jones auf neuem Rekordhoch

Massenimpfungen in den Vereinigten Staaten und die Zustimmung des Kongresses zu dem neuen großen Konjunkturpaket hätten den Optimismus der Anleger an der Wall Street weiter angeheizt, berichten Marktbeobachter. Fest im Blick hätten die Investoren dabei die Sitzungen der US-Notenbank, der Bank of England und der Bank of Japan in dieser Woche. Darauf warten auch die Devisenmärkte. Der Euro steht bei 1,19 32 Dollar.