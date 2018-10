Börse: Tesla macht Gewinn - Aktie im Höhenflug

Die Aktie des Elektro-Auto-Pioniers Tesla war gestern nachbörslich der Star an den US-Börsen. Nach Börsenschluss meldete er den höchsten, aber auch erst dritten Quartalsgewinn seit Teslas Börsengang 2010. Firmenchef Elon Musk hatte den Gewinn ja schon vor Monaten versprochen, doch die Zweifel waren von Anfang an groß und wurden angesichts seiner jüngsten Eskapaden nicht geringer. Dass nun wirklich ein Gewinn im abgelaufenen Quartal zu Buche stand und auch die Erlöse dank der starken Nachfrage nach dem Hoffnungsträger Model 3 zulegten, kam gut bei den Anlegern an. Die Tesla-Aktie legte nachbörslich in New York bis zu 13 Prozent zu.

Asien-Börsen folgen schwachen US-Vorgaben

Ansonsten sieht es eher düster aus. Die Vorgaben der US-Börsen sind denkbar schwach. Vor allem im Technologiesektor ging es steil bergab. Der NASDAQ-Index brach um 4,5 Prozent ein, der Dow Jones schloss mit einem Minus von 2,4 Prozent. Händler begründeten den Kursrutsch auch mit den bislang oft enttäuschend ausgefallenen Quartalsberichten. An den asiatischen Börsen folgen die Kurse den schwachen US-Vorgaben. Der Nikkei-Index in Tokio verliert 3,3 Prozent, der Shanghai Composite büßt 1,4 Prozent ein. Der Euro notiert mit 1, 14 10 Dollar.