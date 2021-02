Börse: Telekom hält sich besser als Dax

Die Inflationssorgen zeigen sich in höheren Zinsen, Renditen bei Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Was unter anderem auch Gold weniger interessant macht. Schließlich zahlt Gold gar keine Zinsen und bekommt so Konkurrenz. Der Goldpreis notiert bei 1760 Dollar.

Der deutsche Aktienindex Dax verliert mehr als 1 Prozent auf 13745 Punkte.

BASF verunsichert

Und Händler schauen nach den heutigen Geschäftszahlen der Deutschen Telekom und des Chemiekonzerns BASF dort besonders auf die Kurse. Zwar heißt es von BASF, die wichtigste Kundengruppe – die Autoindustrie - sollte wieder wachsen. Allerdings ist BASF insgesamt bei der Prognose vorsichtig. Die Unsicherheit bleibe "außergewöhnlich hoch, heißt es. Und erstmals seit mehr als 10 Jahren wird die Dividende nicht erhöht. Aktien der BASF fallen um fast 2 Prozent.

Hingegen hält sich die T-Aktie mit einem Minus von nur ein viertel Prozent etwas besser als der Dax.

Der Euro bewegt sich bei einem Dollar 21 32.