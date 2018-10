Börse: Technolologiewerte auf der Kaufliste

Der Trend zeigt momentan nach oben – auch in Fernost. Dort verzeichnet der japanische Nikkei gut ein Prozent Plus. Viele Technologiewerte sind gefragt: Sharp, Sony und Toshiba etwa legen alle um 2 bis 3 Prozent zu. Die gute Stimmung kommt dabei insbesondere von der Wall Street.

US-Bilanzsaison läuft gut

Auch dort lief es vor allem im Technologiesektor gut. Der Nasdaq-Index schloss fast 3 Prozent im Plus. Intel und Microsoft etwa legten um gut 3 Prozent zu und schoben damit auch den Dow Jones an. Das US-Börsenbarometer schaffte am Ende gut 2 Prozent Gewinn. Nach dem Ausverkauf der vergangenen Woche gab die beginnende Bilanzsaison den Händlern die Kauflust zurück. So konnten Goldman Sachs und Morgen Stanley mit ihren Quartalszahlen glänzen.

Nachbörslich schaute alles auf Netflix.

Die Anleger lieben ja nichts mehr, wie positive Überraschungen. Und dass Netflix nach einem mäßigen zweiten Quartal nun im dritten Quartal seine eigene Prognose bei der Kundenzahl so deutlich übertreffen würde, das hatte wohl kaum jemand erwartet. Der Videostreaming-Dienst konnte knapp sieben Millionen neue Nutzer anlocken – die eigene Prognose lag bei fünf Millionen. Auch der Umsatz machte einen Satz nach oben, im Jahresvergleich um 34 Prozent auf knapp vier Milliarden Dollar. Und der Gewinn war mit gut 400 Millionen Dollar mehr als drei Mal so hoch wie vor einem Jahr. Die Aktie stieg entsprechend im nachbörslichen Handel um 14 Prozent. Zum Euro: der steht aktuell bei 1,15 50 Dollar.