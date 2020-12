Börse: Sorge vor Lockdowns bremst Aktienkurse aus

Die Corona-Beschränkungen werden eher verschärft als gelockert – wie ja jetzt in Sachsen, wo kommende Woche die meisten Geschäfte wieder schließen müssen. Und auch Bayerns Ministerpräsident Söder erwägt einen harten Lockdown in den Weihnachtsferien.

Börsenprofis überraschend zuversichtlich

Immerhin sind professionelle Anleger und Analysten zuversichtlich, dass es mit der Konjunktur im kommenden halben Jahr aufwärtsgehen wird. Der entsprechende ZEW-Index ist überraschend stark gestiegen. So blieb der DAX am Ende wenige Punkte höher stehen bei 13.278. MDAX und TecDAX kamen sogar jeweils rund ein halbes Prozent voran.

Munich Re setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele

Die Munich Re hat ein schwaches Jahr hinter sich, will in den kommenden fünf Jahren aber auf Wachstumskurs gehen. Der weltgrößte Rückversicherer will nach eigenen Angaben den Gewinn um mindestens fünf Prozent pro Jahr steigern. Die Aktien der Munich Re gaben dennoch ein halbes Prozent nach. In New York ist der Dow Jones leicht im Plus, der Nasdaq leicht im Minus. Und der Euro steht bei 1,21 Dollar.