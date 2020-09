Börse: Siemens-Aktionäre profitieren von Energy-Abspaltung

Getrennt sind Siemens und Siemens Energy ein gutes Stück mehr wert als gemeinsam. Am Schluss des ersten Handelstags waren die Aktien von Siemens Energy gut 21 Euro wert. Die Aktien von Siemens gaben aber nur 1,5 Prozent nach. Zählt man zum Wert einer Siemens-Aktie - dem Verteilungsschlüssel der neuen Papiere entsprechend - den einer halben Energy-Aktie hinzu, ergibt sich für die Siemens-Aktionäre damit rechnerisch ein stattliches Plus von rund 10 Euro gegenüber dem Siemens-Schlusskurs am Freitag.

DAX mit größtem Plus seit Wochen

Insgesamt war es ein starker Tag an den Aktienmärkten. Der DAX schnellte um 3,2 Prozent nach oben auf 12.871 Punkte. So ein starkes Plus hat der deutsche Leitindex seit rund drei Monaten nicht mehr verbucht. Die Anteile der Deutschen Bank verteuerten sich um rund 7,5 Prozent, die von BMW und BASF um jeweils 4,5 Prozent. Gute Stimmung herrscht auch in New York: der Dow Jones klettert um knapp 2 Prozent, der Nasdaq um gut 1 Prozent. Der Euro steht bei 1,1655 Dollar.