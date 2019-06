Börse: Schweizer Notenbank sieht Gefahr am Immobilienmarkt

Die Schweiz und der Franken wird bei Anlegern gerne als sicherer Hafen gesehen. Nun hat der Chef der Schweizer Notenbank vor Konjunkturrisiken gewarnt. Deswegen soll an der lockeren Geldpolitik festgehalten werden. Unter anderem setzt die Schweizer Notenbank weiter auf einen negativen Leitzins und will, wenn nötig, am Währungsmarkt eingreifen. Damit versucht die Notenbank, den bei Investoren als "sicherer Hafen" beliebten Franken zu schwächen. So werden Schweizer Produkte auf den Weltmärkten interessanter. Dadurch soll der exportorientierten Wirtschaft des Landes unter die Arme gegriffen werden. Außerdem wird die Entwicklung am Schweizer Wohnimmobilienmarkt als Gefahr für die nationale Finanzstabilität gesehen.

Dax im Aufwind

Der deutsche Aktienindex Dax kann im Moment etwas zulegen. Der Dax verbessert sich um knapp 0,5 Prozent auf 12171 Punkte.

Für den Euro geht es etwas nach unten. Der Euro fällt auf einen Dollar 12 88.