Börse: Rezessionssorgen ade: Aktien im Aufwind

Dabei hat die Bundesbank in ihrem neuen Monatsbericht klargemacht, dass die deutsche Wirtschaft in eine Rezession abrutschen könnte. Denn nachdem es im vergangenen Quartal bereits rückwärtsgegangen ist mit der Wirtschaftsleistung, könnte dies im laufenden Quartal nochmals passieren, so die Währungshüter. Dann würde man von einer Rezession sprechen.

Aktien hui, Gold pfui

Dennoch war die Stimmung zum Wochenauftakt glänzend an den Aktienmärkten. Der DAX kletterte um 1,3 Prozent auf 11.715 Punkte. Auch in New York ging es aufwärts: der Dow Jones verbesserte sich um 1 Prozent, der Nasdaq um knapp 1,5 Prozent. Weniger gefragt war das als Krisenwährung geltende Gold: eine Feinunze wurde für weniger als 1.500 Dollar gehandelt. Der Euro steht am Abend bei 1,1080 Dollar.