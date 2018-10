17.10.2018, 07:47 Uhr

Börse: Positiver Auftakt an den deutschen Aktienmärkten

Der DAX ist mit einem Plus von rund einem halben Prozent in den Handel gestartet. Damit kündigt sich der dritte Tag mit Gewinnen an. Allerdings gibt heftige Verluste bei den Aktien des Fresenius-Konzerns.