Börse: Osterruhe wird wieder gekippt

Die Osterruhe wird wieder gekippt. Vom VDA, dem Verband der Automobilindustrie, wird das begrüßt. Einen Fehler einzuräumen, würde von Größe zeugen, meint Hildegard Müller, die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie. Die Autoindustrie hatte vor den Folgen eines "Oster-Lockdowns" gewarnt. Plötzliche Betriebsstilllegungen wären für eine international vernetzte Wirtschaft nicht darstellbar, hatte die VDA Chefin gestern Abend nach dem "Autogipfel" mit Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärt.

IAA soll trotz Corona in München stattfinden

Vom VDA heißt es, trotz der unsicheren Lage in der Corona-Pandemie werde an der für September geplanten Internationalen Automobilmesse IAA in München festgehalten. Der Vorstand des Verbandes habe heute die Planungen dazu bekräftigt.

Dennoch geht es an der Börse für Autoaktien nach unten. Wobei auch der Dax verliert. Der Dax büßt knapp 0,5 Prozent ein auf 14.602 Punkte. Unter anderem auch nachdem US Finanzministerin Janet Yellen von "fairen Änderungen am Steuersystem", also wohl Steuererhöhungen, gesprochen hat.

Der Euro fällt auf 1,18 23 Dollar.