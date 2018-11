Börse: Optimismus am Aktienmarkt

Die Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgt für etwas Kauflust am deutschen Aktienmarkt. Der DAX steigt um 0,6 Prozent auf 11.394 Punkte. Nach Angaben aus China könnte der Chef-Unterhändler bald nach Washington reisen, um ein Gipfeltreffen vorzubereiten. Covestro, Lufthansa und Basf sind mit 2 Prozent Aufschlag die größten Gewinner im DAX, Thyssen verlieren am Meisten.

Öl billiger

In der zweiten Reihe geht es ebenfalls aufwärts, United Internet, 1&1 und Lanxess sind die Favoriten. Der Kurs der Aareal-Bank fällt dagegen um 5 Prozent, die Immobilienbank senkt den Ausblick für den Zinsüberschuss im laufenden Jahr. Nordex verlieren nach roten Zahlen 15 Prozent an Wert. Der Ölpreis fällt deutlich auf 68 Dollar 73, nachdem US-Präsident Donald Trump an die Opec appellierte, die Ölproduktion nicht zu drosseln. Der Euro kostet 1 Dollar 1239.