Börse: Optikerkette Fielmann mit Geschäftszahlen

Bei der Optikerkette Fielmann hat sich der Gründer Günter Fielmann etwas weiter in den Hintergrund zurückgezogen und den Chefsessel an den Sohn Marc übergeben. Bei der Optikerkette Fielmann, dem börsennotierten Familienunternehmen aus Hamburg laufen die Geschäfte besser als mancher gedacht hat. Das zeigen die Geschäftszahlen: Der Konzernumsatz ist im ersten Halbjahr um 6,6 Prozent auf über 758 Millionen Euro geklettert. Der Gewinn vor Steuern ist binnen Jahresfrist um zehn Prozent auf fast 128 Millionen Euro gestiegen.

Fielmann will weiter neue Märkte erschließen

Fielmann will weiter expandieren. In den nächsten Jahren sollen vier weitere Länder erschlossen werden. Das soll über Wachstum aus eigener Kraft und Zukäufe geschehen. An der Börse notieren Fielmann-Aktien heute bisher kaum verändert.

Der deutsche Aktienindex Dax verbessert sich um gut 0,5 Prozent auf 11.764 Punkte.

Der Euro steht bei einem Dollar 1,083.