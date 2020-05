Börse: Ölpreis steigt, Dow Jones fällt

Die USA wollen noch freie Kapazitäten ihrer strategischen Ölreserven privaten Anbietern zur Verfügung stellen. Wo diese Zusatz-Kapazitäten herkommen sollen, hat US Finanzminister Steven Mnuchin offen gelassen. Dennoch: der Ölpreis für die US Sorte WTI kann sich deutlich verteuern, was auch amerikanischen Öl Fracking Unternehmen hilft. Zumal die US-Benzinreserven zurückgegangen sind. Das schürt Hoffnungen, dass die Nachfrage wieder anzieht. Wobei der US Ölpreis für WTI trotz der Kursgewinne gerade mal bei gut 18 Dollar steht.

Steigender Ölpreis hilft Dow Jones nicht

Und trotz der Entspannung am Ölmarkt ist es für den amerikanischen Aktienindex Dow Jones um rund 1 Prozent nach unten gegangen. Amerikanische Wirtschaftsdaten zum Konsum und zum Arbeitsmarkt sind enttäuschend ausgefallen. In der vergangenen Woche lag die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bei 3,8 Millionen. Damit haben seit Ausbruch der Corona-Krise rund 30 Millionen Amerikaner Stütze beantragt.

Der Dax hat etwas mehr als 2 Prozent verloren auf 10862 Punkte.

Der Euro klettert auf 1, 09 Dollar 56.