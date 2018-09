Börse: Nike wächst weiter

Der Gewinn von Nike legte netto 15 Prozent zu auf rund 1,1 Milliarden Dollar, wie Nike gestern Abend nach Börsenschluss in den USA bekanntgab. Die neuen Zahlen könnte heute Morgen auch den Kurs der Aktien des Konkurrenten Adidas beeinflussen. Ansonsten warten die Investoren auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank, die heute voraussichtlich um 20 Uhr bekanntgegeben wird. Im Vorfeld bleiben die Anleger vorsichtig.

Warten auf die Fed

In den USA schloss der Dow Jones gestern Abend leicht im Minus, der Nasdaq leicht im Plus. In Tokio herrscht auch Zurückhaltung. Der Nikkei ist mit 0,2 Prozent im Plus. Aufgrund der positiven Wirtschaftsentwicklung gehen die Anleger fest von einer weiteren Erhöhung der US-Leitzinsen aus, und zwar um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne zwischen 2,00 Prozent und 2,25 Prozent. Und natürlich wollen die Investoren dann aber auch wissen, wie geht es weiter mit der Geldpolitik in den USA. Der Euro steht bei 1,17 66 Dollar.