Börse: Netflix steigert Zahl der Neuabos deutlich

Das vierteljährliche Wachstum fiel mehr als doppelt so hoch aus wie zu Jahresbeginn vorhergesagt. Es ist zudem das größte Wachstum innerhalb von drei Monaten in der 13-jährigen Geschichte von Netflix. Das Unternehmen profitiert davon, dass viele Menschen derzeit zuhause bleiben. Die Zahlen scheinen die Anleger zu überzeugen.

Stimmung an den Börsen bleibt schlecht

Nachdem der US-Konzern seinen Quartalsbericht gestern Abend nach Börsenschluss präsentiert hatte, legten die Titel nachbörslich zu. Ansonsten bleibt die Stimmung schlecht. Die Pandemie und weiter sinkende Preise an den Ölmärkten sorgen für Druck. So schloss der Dow Jones gestern Abend 2,7 Prozent leichter. In Tokio verliert der Nikkei heute früh 1,5 Prozent. In Hongkong gibt der Hang Seng Index 0,6 Prozent nach. An den Devisenmärkten hält sich der Euro bei 1,08 48 Dollar.