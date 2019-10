Börse: MTU vor weiterem Rekordjahr

Der Münchner Triebwerks-Spezialist MTU Aero Engines setzt seinen wirtschaftlichen Höhenflug nach dem Aufstieg in den DAX fort und steuert erneut auf ein Rekordergebnis zu. Vorstandschef Reiner Winkler bestätigte am Vormittag die Umsatz- und Gewinn-Erwartungen. Seinen Worten zufolge dürfte 2019 ein weiteres Rekordjahr für die MTU werden.

Alle Kennzahlen legen zu

Zuletzt wuchsen der Umsatz, der Gewinn, der Auftragsbestand und auch die Rendite des Münchener Unternehmens. Seine Dividende will der Neuling im deutschen Leitindex DAX überproportional zum Nettogewinn aufbessern. An der Börse kann die MTU damit heute allerdings nicht punkten. Die Aktie verbilligt sich um knapp 2 Prozent. Händler begründeten das vor allem mit Gewinnmitnahmen. Zudem habe sich der Markt an Erfolgsmeldungen von MTU gewöhnt. Überraschungen seien da sehr schwer. Insgesamt gibt der DAX um 0,3 Prozent nach auf 12.839 Punkte. Und der Euro notiert bei 1,1115 Dollar.