09.04.2020, 22:48 Uhr

Börse: Kurssprung zur Osterpause

An den Börsen hält sich der Optimismus. Zwar sind in den USA die Opferzahlen in der Corona-Krise weiter sprunghaft gestiegen. Gleichzeitig kündigte aber die Notenbank an, man werde mit allen Mitteln zumindest die wirtschaftlichen Folgen bekämpfen.