Börse: Kräftige Kursgewinne bei den Aktien

Die Anleger scheinen nach dem alten Börsenmotto "remember to come back in September" zu agieren. Also dass man im September Aktien kaufen sollte. In diesem Jahr ist zwar alles anders. Aber immerhin: mit dem DAX geht es heute kräftig nach oben.