Börse: Keine Lösung im Handelskonflikt in Sicht

Im Handelskonflikt mit China machen die USA Druck. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer beklagte bei der Vorlage eines Lageberichts, dass die bisherigen Strafzölle der Vereinigten Staaten China nicht zum Einlenken bewegt habe. Die Führung in Peking unterstütze weiter den Diebstahl geistigen Eigentums und zwinge US-Firmen, ihr Technologie-Know-how an chinesische Unternehmen weiterzugeben. US-Präsident Donald Trump droht damit, sämtliche China-Importe mit Zöllen zu belegen.

US-Börsen bleiben unter Druck

Die Anleger in Asien warten lieber einmal ab, zumal auch die Stimmung an der Wall Street schlecht bleibt. Der Dow Jones büßte gestern Abend 2,2 Prozent ein. Der Nasdaq Index verlor 1,7 Prozent. Die Investoren fürchten unter anderem, dass das Weihnachtsgeschäft nicht so läuft wie erhofft. In Tokio knickte der Nikkei heute früh um 0,4 Prozent ein, der Hang Seng Index ist leicht im Minus. Der Euro stagniert bei 1,13 78 Dollar.