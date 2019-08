Börse: "Kampfpreis-Steuer" auf Billigflüge?

Die CSU-Landesgruppe im Bundestag fordert einem Medienbericht zufolge eine «Kampfpreis-Steuer» auf Billigflüge innerhalb von Europa. Der Preiskampf am Himmel. Lufthansa Chef Carsten Spohr zufolge herrscht derzeit auf der Kurzstrecke in Deutschland und Österreich ein weltweit einzigartiger Preiskampf, der sich im nächsten Jahr so hoffentlich nicht fortsetzen werde.

Luftfahrtbranche offen für Diskussion um Billigflüge

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft zeigt sich offen für die Diskussion. Unter anderem heißt es, es wäre grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, wenn die Politik statt des wettbewerbsverzerrenden Wegs der Luftverkehrssteuer einen Weg finden würde, unwirtschaftlichen Billigpreisen und einer künstlich angeheizten Nachfrage Einhalt zu gebieten. Aktionäre dürften diese Diskussion um Billigflüge und eine mögliche Strafsteuer gegen Kampfpreise gespannt verfolgen, denn die Lufthansa Aktie hat bisher in diesem Jahr rund 25 Prozent verloren– während der deutsche Aktienindex Dax etwas mehr als 10 Prozent zugelegt hat und auch heute wohl ganz gut starten dürfte.

