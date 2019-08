Börse: Italien verunsichert Anleger - DAX im Minus

Nachdem Italiens Regierungschef Giuseppe Conte seinen Rücktritt angekündigt hatte, sind die Aktien etwas stärker abgerutscht. Der DAX ist dann rund ein halbes Prozent niedriger aus dem Handel gegangen bei 11.651 Punkten.

BVG-Urteil zu Mietpreisbremse belastet Immo-Aktien

Unter Druck waren die Aktien der Immobilienkonzerne. Das Bundesverfassungsgericht hat klargemacht, dass die Mietpreisbremse rechtens ist. Das könnte die Politik anspornen, den Vermietern noch weitere Auflagen zu machen, so die Befürchtung. Die Aktien von Vonovia rutschten um 3 Prozent ab. Im MDAX knickten die Anteile von Deutsche Wohnen um 3,5 Prozent ein, die von Grand City Properties um 6 Prozent.

Bayer verkauft Tiermedizin-Sparte

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer verkauft seine Tiermedizin-Sparte. Das bringt gut 7,5 Milliarden Dollar in die Kasse. Die Anteile von Bayer büßten dennoch ein halbes Prozent ein. In New York sind Dow Jones und Nasdaq jeweils leicht im Minus. Der Euro ist stabil bei knapp 1,11 Dollar.