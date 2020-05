21.05.2020, 07:40 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Investoren in Asien halten sich zurück

Trotz positiver Vorgaben von der Wall Street bleiben die Anleger in Asien heute früh vorsichtig. Der Nikkei in Tokio und der Hang Seng Index in Hongkong treten nahezu auf der Stelle.