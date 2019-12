Börse: Handelsgespräche USA China dominieren weiter

Händlern zufolge bleiben die Aktienmärkte eine Geisel der Stimmungsschwankungen in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Weiter ist unklar, ob US Präsident Donald Trump die für kommenden Sonntag geplante Verschärfung der US-Strafzölle in Kraft setzt oder einen Aufschub gewährt, um das geplante Handelsabkommen mit China unter Dach und Fach zu bringen. Außerdem sind die chinesischen Exporte im November den vierten Monat in Folge zurückgegangen. Das hat Anleger vorsichtig sein lassen.

Schwacher Start in die Woche

Der Dax hat knapp 0,5 Prozent nachgegeben auf 13106 Punkte.

Auch an der Wall Street waren Anleger zurückhaltend. Der Dow Jones hat gut ein viertel Prozent eingebüßt, ähnlich wie die Technologiebörse Nasdaq.

Bei der Deutschen Bank findet am Dienstag ein Investorentag statt. Analysten und Investoren sollen vom Vorstand Details und Fortschritte zum Anfang Juli verkündeten Konzernumbau bekommen.

Der Euro steht bei einem Dollar 10 64.