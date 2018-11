Börse: Gute Nachrichten nutzen nichts

Wenn die Börsen in turbulentem Fahrwasser sind, nutzen auch gute Nachrichten nichts. Die Aktie von WireCard steht seit September unter Beschuss, obwohl der Bezahldienstleister seine Prognosen für das kommende Jahr deutlich angehoben hat. Die Aktie verlor fast 6 Prozent. Auch Infineon stehen seit geraumer Zeit unter Druck, obwohl auch der Chiphersteller vergangene Woche mit seinen Zahlen und Prognosen überzeugte. Wenn ein Unternehmen wie Covestro die eigenen Jahresziele kassiert, gibt es eine besonders heftige Strafe. Die Aktie des Chemiespezialisten büßte fast 16 Prozent an Wert ein.

DAX knapp über 11 000

Der DAX schloss 1,6 Prozent tiefer bei 11 066. Das ist der schlechteste Endstand seit 2 Jahren. Weitere Verluste können nicht ausgeschlossen werden, denn in New York schloss der Dow Jones 2,2 Prozent tiefer bei 24 466. Der Euro kostete am Abend 1, 13 70 Dollar.