Börse: Gute Börsenstimmung hält an

An den deutschen Börsen bleibt die Stimmung optimistisch, auch wenn die Gewinne nicht mehr so deutlich ausfallen wie am Vortag. Die Anleger hoffen weiterhin auf ein geregeltes Vorgehen beim Thema Brexit. Dazu kommt die Ankündigung der chinesischen Seite, man werde in den kommenden Wochen mit den USA zumindest ein Teil-Abkommen im Handelsstreit unterzeichnen. Der DAX liegt am Mittag 0,2 Prozent im Plus bei 12.781 Punkten.

Software-Aktien im Plus

Größter Gewinner im DAX ist die Aktie von SAP mit einem Plus von 1,6 Prozent. Das Papier profitiert von den starken Quartalszahlen eines kleineren Konkurrenten. Die Software AG konnte am Morgen den Finanzmarkt mit ihrer Quartalsbilanz sehr positiv überraschen. Die im TecDAX notierte Aktie der Software AG macht einen Kurssprung von 9 Prozent nach oben. Auf der anderen Seite drücken negative Analysten-Kommentare Fresenius Medical Care um 5,5 Prozent ins Minus. Der Euro notiert bei 1,1140 Dollar.