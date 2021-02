Börse: Glänzender DAX-Start in den Februar

Nachdem der DAX in der vergangenen Woche mehr als 3 Prozent verloren hatte, sahen wohl einige Anleger die Zeit zum Wiedereinstieg bei den Aktien gekommen. Auch hatte es sich bereits im Vorfeld des Impfgipfels abgezeichnet, dass ein paar Corona-Impfstoffhersteller ihre Lieferungen aufstocken wollen. So kletterte der DAX um 1,4 Prozent auf 13.622 Punkte. MDAX und TecDAX kamen jeweils gut 1 Prozent voran. Ebenfalls deutlich aufwärts ging es an den New Yorker Börsen. Der Dow Jones verbesserte sich um 0,8 Prozent, der Nasdaq sogar um 2,6 Prozent.

Silber das neue GameStop?

Im Blickpunkt stand aber Silber. Nach den Aktien von GameStop scheint das Edelmetall das neue Ziel für einige Kleinanleger. In einer konzertierten Aktion hievten sie den Preis für Silber auf den höchsten Stand seit acht Jahren. Schwach zeigt sich der Euro: er notiert am Abend bei 1,2060 Dollar.