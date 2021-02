vor 35 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Geplante Daimler-Aufspaltung treibt DAX an

Daimler hat am Nachmittag noch für einen Paukenschlag gesorgt an den Aktienmärkten. Der Stuttgarter Autokonzern will seine Nutzfahrzeugtochter abspalten und an die Börse bringen. Und das noch in diesem Jahr.