Börse: Fragezeichen rund um China

Rundum China gibt es einige Fragen. Wie geht es mit Hongkong und den Demonstrationen weiter? Wie läuft es mit den geplanten Kommunalwahlen in Hongkong? Außerdem an den Börsen in China geben die Aktienkurse nach. Auf die Stimmung drückt die Nachricht, dass wohl zwei chinesische Kriegsschiffe Inseln im südchinesischen Meer passiert haben, die von Peking reklamiert werden. Investoren fürchten, dass das den Handelskonflikt wieder anheizen könnte. Während sich im Handelsstreit Chinas Präsident sowohl kompromissbereit als auch kämpferisch zeigt.

Dax schlägt sich wacker

Deswegen sind die Vorgaben von den internationalen Börsen für den heutigen Handelstag am deutschen Aktienmarkt uneinheitlich. Immerhin kann der Dax mit Gewinnen starten. Der Dax verbessert sich um rund 0,5 Prozent auf 13223 Punkte. Es neigt sich eine bewegte Woche dem Ende entgegen. Erst hat der Dax ein neues Jahreshoch erreicht. Im Moment allerdings sieht es auf Wochensicht eher nach einem Minus aus.

Der Euro steht bei einem Dollar 10 58.