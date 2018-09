Börse: Fed verteidigt Zinserhöhungen

Es gebe keinen Grund anzunehmen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den nächsten ein bis zwei Jahren überhaupt erhöht sei, sagte Powell auf einer Veranstaltung in Washington. Die US-Notenbank werde den Weg schrittweiser Zinserhöhungen weitergehen, fügte er hinzu. Zu den Aussagen des Notenbankchefs passen die neuesten Konjunkturdaten. Die US-Wirtschaft stieg im Frühjahr so stark wie seit fast vier Jahren nicht mehr, und zwar mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 4,2 Prozent.

Stimmung hellt sich auf

Die US-Auftragseingänge für langlebige Güter zogen im August um 4,5 Prozent an. Nach anfänglichen Kursgewinnen konnte sich der Dow Jones gestern Abend aber nur knapp im Plus halten, mit einem kleinen Aufschlag von 0,2 Prozent. In Tokio gewinnt der Nikkei heute früh 1,2 Prozent und der Euro hat nachgegeben auf 1,16 42 Dollar.