Börse: EZB-Anleihenkaufprogramm bleibt umstritten

Die Europäische Zentralbank wird heute die Protokolle der letzten Sitzung und Zinsentscheidung vorlegen. Umstritten war dabei die Entscheidung das milliardenschwere Anleihenkaufprogramm wieder zu starten. Das Protokoll könnte Hinweise über die Debatte im Rat und die diskutierten Optionen geben.

EZB-Chef Draghi und der geldpolitische Ausschuss

Zumal die Europäische Zentralbank einem Zeitungsbericht zufolge den Neustart der umstrittenen Anleihenkäufe trotz gegenteiliger interner Empfehlungen beschlossen hat. Der geldpolitische Ausschuss der Notenbank, in dem Experten der nationalen Zentralbanken sitzen, habe EZB-Chef Mario Draghi und andere Währungshüter Tage vor der Entscheidung dazu geraten, die Käufe nicht wieder aufzunehmen, berichtet die "Financial Times" und beruft sich auf drei Ratsmitglieder. Auch wenn die Empfehlungen des Ausschusses nicht bindend sind, habe es in Draghis achtjähriger Amtszeit nur wenige Fälle gegeben, in denen ihnen nicht gefolgt worden sei.

Der Dax notiert mit einem Plus von einem viertel Prozent bei 12.122 Punkten.

Der Euro klettert auf einen Dollar 10 28.